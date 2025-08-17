Газета
Общество

РАН: на Солнце практически исчезли пятна

Двумя днями ранее на звезде обнаружили рост крупной корональной дыры
Ведомости

Все пятна с Солнца практически исчезли. Явление обнаружила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне. Строго говоря, пятна все еще присутствуют, но уменьшились настолько, что впору загадывать детские загадки: «найди на картинке все девять областей с пятнами», – написали в лаборатории.

По заявлению ученых, при поверхностном осмотре больше четырех найти не получается: «И это на высокоточных космических снимках». В лаборатории добавили, что если такое явление продолжится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью «уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям».

Как выглядит метеорный поток Персеиды
Метеорный поток Персеиды – ежегодное астрономическое явление, которое лучше всего видно в Северном полушарии. Оно возникает из-за сгорания обломков кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли.
Метеорный поток Персеиды – ежегодное астрономическое явление, которое лучше всего видно в Северном полушарии. Оно возникает из-за сгорания обломков кометы 109P/Свифта-Туттля в атмосфере Земли. / Oguzhan Demir / Reuters

15 августа в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце зафиксирован быстрый рост крупной корональной дыры. В этой области ожидается формирование особенно плотного и скоростного потока солнечного ветра. Тогда за сутки площадь и размеры дыры увеличились примерно на 50%.

В лаборатории отмечали, что скорость солнечного ветра вблизи Земли начнет расти с 18 августа и может к 19–20 августа достичь 800–900 км/с (в 2–2,5 раза выше обычных значений). По оценкам ученых, это станет главным фактором, влияющим на геомагнитную обстановку в течение 7–10 дней.

