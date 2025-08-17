РАН: на Солнце практически исчезли пятна

По заявлению ученых, при поверхностном осмотре больше четырех найти не получается: «И это на высокоточных космических снимках». В лаборатории добавили, что если такое явление продолжится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью «уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям».