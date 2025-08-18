Соучастник напавших на «Крокус» террористов скрывался в мечети в Дагестане
Причастный к нападению на концертный зал «Крокус сити холл» Зубайдулло Исмоилов пытался скрыться от правоохранителей в дагестанской мечети, где и был задержан. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Как свидетельствуют документы, 31 марта 2024 г. Исмоилов узнал из телевизионных новостей о введении в Дагестане режима контртеррористической операции. Опасаясь ареста, он укрылся в мечети села Новый Агачаул, где впоследствии был задержан.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четверо преступников открыли огонь в здании. Погибли 149 человек, один пропал без вести. Различные ранения и травмы получили 609 граждан. В Следственном комитете (СК) России пришли к выводу, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
Судебный процесс по уголовному делу о теракте в «Крокусе» начался 4 августа в здании Мосгорсуда. На скамье подсудимых были четверо террористов и 15 их соучастников. Второй западный окружной военный суда продлил меру пресечения для всех обвиняемых. Они будут находиться под стражей до 7 января.