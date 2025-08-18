Соучастник напавших на «Крокус» террористов скрывался в мечети в Дагестане

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четверо преступников открыли огонь в здании. Погибли 149 человек, один пропал без вести. Различные ранения и травмы получили 609 граждан. В Следственном комитете (СК) России пришли к выводу, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».