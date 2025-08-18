Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту
ФСБ пресекла теракт на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. Был обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с мощным самодельным взрывным устройством (СВУ), а также задержаны лица, участвовавшие в его транспортировке в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ЦОС, машина с СВУ прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Уточняется, что заминированный автомобиль пересек границу России и Грузии через пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Далее машину планировалось переправить в Краснодарский край с помощью частного перевозчика. Там автомобиль должен был перейти к другому водителю, который мог бы стать невольным террористом-смертником, направившись в Крым по Крымскому мосту. По версии следствия, киевские власти пытались использовать ничего не подозревавшего человека «втемную». Возбуждено уголовное дело.
В ФСБ отметили, что речь уже о второй попытке украинских спецслужб применить машины со значительным количеством взрывчатки для диверсий на Крымском мосту в 2025 г. 2 апреля на белорусско-польском участке границы Союзного государства белорусские правоохранители задержали микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки, предназначенной для подобного теракта. Силовики задержали соучастников готовившегося преступления, в том числе водителя, который также не знал, что должен был стать «смертником» при движении по Крымскому мосту.
8 октября 2022 г. при проезде грузовика по Крымскому мосту было приведено в действие взрывное устройство. Погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, который ехал рядом с грузовиком. В теракте обвиняются Артем Азатьяне, Георгий Азатьяне, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют теракт (205 ч. 3 УК РФ) и незаконное обращение с взрывчатыми веществами (222.1 ч. 4 УК РФ). Соломко и Терчанян также обвиняются по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ (контрабанда взрывных устройств). В феврале 2025 г. все восемь фигурантов не признали вину.