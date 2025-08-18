Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту

8 октября 2022 г. при проезде грузовика по Крымскому мосту было приведено в действие взрывное устройство. Погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, который ехал рядом с грузовиком. В теракте обвиняются Артем Азатьяне, Георгий Азатьяне, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют теракт (205 ч. 3 УК РФ) и незаконное обращение с взрывчатыми веществами (222.1 ч. 4 УК РФ). Соломко и Терчанян также обвиняются по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ (контрабанда взрывных устройств). В феврале 2025 г. все восемь фигурантов не признали вину.