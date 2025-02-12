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Обвиняемые в подрыве Крымского моста не признали вину

Ведомости

Все восемь обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 г., не признали вину. Об этом сообщил адвокат Гасан Раджабов после первого слушания по существу, которое прошло в закрытом режиме в Южном окружном военном суде, передает ТАСС.

Сторона защиты настаивала на открытом рассмотрении дела, но суд принял решение продолжить процесс в закрытом формате. Ранее судья пояснил, что поступившие в суд документы имеют гриф «для служебного пользования», что стало основанием для принятия решения о закрытом разбирательстве после обсуждения с гособвинителем и защитниками.

Следствие утверждает, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, а также другие неустановленные лица создали организованную преступную группу для подготовки теракта на Крымском мосту в 2022 г. По версии следствия, Малюк и его соучастники организовали производство взрывчатки на Украине. Взрывчатка была доставлена на мост с помощью грузовика, водителем которого был человек, не осведомленный о планах преступников.

8 октября 2022 г. при проезде грузовика по мосту взрывное устройство было приведено в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, который ехал рядом с грузовиком. В числе обвиняемых – Артем Азатьяне, Георгий Азатьяне, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Они обвиняются по статьям 205 ч. 3 УК РФ (террористический акт) и 222.1 ч. 4 УК РФ (незаконное обращение с взрывчатыми веществами). Соломко и Терчанян также обвиняются по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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