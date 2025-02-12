Обвиняемые в подрыве Крымского моста не признали вину
Все восемь обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 г., не признали вину. Об этом сообщил адвокат Гасан Раджабов после первого слушания по существу, которое прошло в закрытом режиме в Южном окружном военном суде, передает ТАСС.
Сторона защиты настаивала на открытом рассмотрении дела, но суд принял решение продолжить процесс в закрытом формате. Ранее судья пояснил, что поступившие в суд документы имеют гриф «для служебного пользования», что стало основанием для принятия решения о закрытом разбирательстве после обсуждения с гособвинителем и защитниками.
Следствие утверждает, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, а также другие неустановленные лица создали организованную преступную группу для подготовки теракта на Крымском мосту в 2022 г. По версии следствия, Малюк и его соучастники организовали производство взрывчатки на Украине. Взрывчатка была доставлена на мост с помощью грузовика, водителем которого был человек, не осведомленный о планах преступников.
8 октября 2022 г. при проезде грузовика по мосту взрывное устройство было приведено в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, который ехал рядом с грузовиком. В числе обвиняемых – Артем Азатьяне, Георгий Азатьяне, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Они обвиняются по статьям 205 ч. 3 УК РФ (террористический акт) и 222.1 ч. 4 УК РФ (незаконное обращение с взрывчатыми веществами). Соломко и Терчанян также обвиняются по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).