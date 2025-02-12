Обвиняемые в подрыве Крымского моста не признали вину

8 октября 2022 г. при проезде грузовика по мосту взрывное устройство было приведено в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, который ехал рядом с грузовиком. В числе обвиняемых – Артем Азатьяне, Георгий Азатьяне, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Они обвиняются по статьям 205 ч. 3 УК РФ (террористический акт) и 222.1 ч. 4 УК РФ (незаконное обращение с взрывчатыми веществами). Соломко и Терчанян также обвиняются по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).