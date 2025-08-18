Количество погибших при взрыве в Рязанской области увеличилось до 20
В результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли 20 человек, сообщили в оперштабе региона. Спасатели продолжают поисковые работы.
По данным на 7:00 мск, при ЧП пострадали 134 человека. 31 из них проходят лечение в медицинских учреждениях Рязани и Москвы. Еще 103 лечатся амбулаторно.
17 августа в оперштабе уточняли, что число погибших осталось прежним – 11 человек. При этом говорилось о 135 пострадавших. 14 человек, направленные после происшествия в медучреждения Москвы, находились в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести.
Взрыв произошел 15 августа. В результате здание цеха было полностью разрушено. Изначально спасатели узнали о пяти погибших, ночью обнаружили тела еще четырех человек. К утру 16 августа это число увеличилось до 11, поскольку спасатели обнаружили тела еще двух жертв. Семьям погибших в результате ЧП выплатят по 1 567 500 руб., сообщал губернатор региона Павел Малков.