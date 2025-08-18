Количество погибших при взрыве в Рязанской области увеличилось до 20

17 августа в оперштабе уточняли, что число погибших осталось прежним – 11 человек. При этом говорилось о 135 пострадавших. 14 человек, направленные после происшествия в медучреждения Москвы, находились в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести.