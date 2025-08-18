МВД предупредило о схеме мошенников с ложным вызовом на допрос

В МВД предупредили, что необходимо предложить «собеседнику» прислать повестку, как того требует закон, а затем завершить разговор. Кроме того, можно позвонить в дежурную часть, которая будет указана в сообщении мошенника, и узнать подробности либо данные связавшегося с абонентом сотрудника.