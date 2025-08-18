МВД предупредило о схеме мошенников с ложным вызовом на допрос
Для вызова на допрос недостаточно телефонного звонка или SMS, необходима повестка. В ином случае можно предположить, что против гражданина действуют мошенники, сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мошенники отправляют абонентам сообщения о якобы вызове на допрос в качестве подозреваемых. Они также угрожают «принудительным приводом» и заключением под стражу в случае, если гражданин не явится в полицейский участок.
В МВД предупредили, что необходимо предложить «собеседнику» прислать повестку, как того требует закон, а затем завершить разговор. Кроме того, можно позвонить в дежурную часть, которая будет указана в сообщении мошенника, и узнать подробности либо данные связавшегося с абонентом сотрудника.
16 августа в ведомстве сообщили, что злоумышленники стали подменять контакты через файлы vcf, которые содержат информацию о телефонном контакте и сохраняются в адресную книгу. Пользователи могут не заметить, что внесли изменения, поэтому открывать такие файлы от незнакомцев не стоит.