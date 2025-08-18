Правительство проконтролирует цены на школьные наборы
В России с помощью действий нескольких ведомств контролируется стоимость на школьные наборы в преддверии учебного года, рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем кабмина Михаилом Мишустиным и другими вице-премьерами.
Как отметил Чернышенко, правительство подключило к этому процессу Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минпромторг. Кроме того, Минцифры организовало на «Госуслугах» процесс получения обратной связи от родителей. По словам зампредседателя кабмина, последнее решение стало новинкой, а первые два участника процесса традиционно бывают подключены в сезон подготовки детей к школе.
18 августа стало также известно, что Минпросвещения разработало новые нормы по учебной нагрузке для школьников разных классов. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 г. Так, например, нагрузка для первоклассников составит от 620 до 653 часов в год. В восьмом-девятом классах этот показатель уже будет варьироваться от 1122 до 1224 часов.
Периоды учебы при этом могут составлять не более восьми недель в первом полугодии. Во второй половине учебного года максимум здесь увеличивается до десяти недель в первых классах и до 11 недель для вторых-девятых классов.