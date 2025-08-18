Правительство проконтролирует цены на школьные наборы

18 августа стало также известно, что Минпросвещения разработало новые нормы по учебной нагрузке для школьников разных классов. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 г. Так, например, нагрузка для первоклассников составит от 620 до 653 часов в год. В восьмом-девятом классах этот показатель уже будет варьироваться от 1122 до 1224 часов.