В Москве количество ипотечных займов на новостройки выросло на 23% за июль
В Москве в июле было заключено 4333 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве с применением ипотечных средств. Показатель вырос на 23% в сравнении с результатом за июнь (3524 сделки), сообщила пресс-служба управления Росреестра по столице.
При этом число сделок сократилось на 28,8% в сравнении с тем же месяцем 2024 г., когда количество ДДУ превысило 6000. Кроме того, июльская доля сделок с использованием ипотеки стала максимальной в 2025 г. и повторила успех апреля в 45,4%.
«Второй месяц подряд мы наблюдаем рост числа сделок на первичном рынке, в том числе с использованием заемных средств. Так, июньский показатель оформленных первичных договоров с ипотекой увеличился к маю практически на 15%, а в июле рост составил уже 23%», – отметил глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
3 июля представитель консалтинговой компании CORE.XP сообщил «Ведомостям», что объем строительства офисов в Москве идет на убывание. За первые полгода 2025 г. в эксплуатацию ввели 22 000 кв. м офисных площадей, что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (329 000 кв. м). Аналитики отметили, что некоторые компании перенесли сроки сдачи своих построек на вторую половину 2025 г.