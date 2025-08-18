В Москве количество ипотечных займов на новостройки выросло на 23% за июль

3 июля представитель консалтинговой компании CORE.XP сообщил «Ведомостям», что объем строительства офисов в Москве идет на убывание. За первые полгода 2025 г. в эксплуатацию ввели 22 000 кв. м офисных площадей, что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (329 000 кв. м). Аналитики отметили, что некоторые компании перенесли сроки сдачи своих построек на вторую половину 2025 г.