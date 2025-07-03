Объем строительства новых офисов в Москве сократился в 15 раз за год

3 июля в Росреестре сообщили, что количество сделок со столичными новостройками (жилыми и нежилыми) уменьшилось почти в два раза в мае 2025 г. в сравнении с результатом мая 2024 г. В ведомстве также отметили общее количество ДДУ на рынке жилья с начала 2025 г. Показатель достиг 32 320 сделок, что на 6,4% меньше результата за первые пять месяцев 2024 г. (34 511 ДДУ).