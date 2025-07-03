Объем строительства новых офисов в Москве сократился в 15 раз за год
С января по июнь 2025 г. в Москве ввели в эксплуатацию 22 000 кв. м офисных площадей, что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (329 000 кв. м), сообщил «Ведомостям» представитель консалтинговой компании Core.xp.
Аналитики компании подчеркнули, что за первые полгода в Москве новые площади были открыты только в трех офисах класса B+. За тот же период предыдущего года в столице появилось семь бизнес-центров. В сообщении также указано, что некоторые компании перенесли сроки сдачи своих построек на вторую половину 2025 г.
«И хотя девелоперы заявляют о планах ввести до конца года 1,4 млн кв. м офисных помещений, мы считаем, что реально может быть достроено порядка 1 млн кв. м», – отметила старший директор, руководитель департамента офисной недвижимости Core.xp Ирина Хорошилова. При этом из всего объема запланированных площадей 444 000 кв. м доступны для аренды или покупки.
3 июля в Росреестре сообщили, что количество сделок со столичными новостройками (жилыми и нежилыми) уменьшилось почти в два раза в мае 2025 г. в сравнении с результатом мая 2024 г. В ведомстве также отметили общее количество ДДУ на рынке жилья с начала 2025 г. Показатель достиг 32 320 сделок, что на 6,4% меньше результата за первые пять месяцев 2024 г. (34 511 ДДУ).