В Москве количество сделок с новостройками уменьшилось почти в два раза в мае

В мае «Ведомости» писали о том, что продажи квартир в новостройках Московского региона в течение месяца упали почти на 8%. Тогда сообщалось, что это связано в том числе с ростом цен на квартиры и отсутствием дешевой ипотеки. Относительно устойчивым назвали тогда спрос лишь в новой Москве, где за апрель было продано 2149 квартир площадью 96 700 кв. м.