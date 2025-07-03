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В Москве количество сделок с новостройками уменьшилось почти в два раза в мае

Ведомости

В Москве количество сделок на первичном рынке недвижимости в мае 2025 г. сократилось на 41,6% в сравнении с результатом того же месяца в 2024 г., сообщила пресс-служба управления Росреестра по столице. Ведомство зарегистрировало 7383 договора участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости за отчетный период, указано в публикации.

Показатель также показал снижение на 23,7% относительно апреля 2025 г., когда Росреестр зафиксировал 9675 ДДУ. Из заключенных в мае текущего года сделок рынка жилья касается 4996 ДДУ. Этот объем на 24,7% меньше, чем в предыдущем месяце (6630 ДДУ), и на 42,3% меньше, чем в мае 2024 г.

Сделки в отношении нежилых помещений охватили 2387 ДДУ. Этот результат ниже, чем в апреле 2024 г., на 21,6%. В сравнении с аналогичным периодом 2024 г. количество таких договоров уменьшилось на 40,1% (3982 ДДУ).

В ведомстве также отметили общее количество ДДУ на рынке жилья с начала 2025 г. Показатель достиг 32 320 сделок, что на 6,4% меньше результата за первые пять месяцев 2024 г. (34 511 ДДУ).

В мае «Ведомости» писали о том, что продажи квартир в новостройках Московского региона в течение месяца упали почти на 8%. Тогда сообщалось, что это связано в том числе с ростом цен на квартиры и отсутствием дешевой ипотеки. Относительно устойчивым назвали тогда спрос лишь в новой Москве, где за апрель было продано 2149 квартир площадью 96 700 кв. м.

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