Продажи новостроек в Московском регионе за последний месяц упали почти на 8%

В апреле этого года в Московском регионе было продано 10 348 квартир, подсчитала компания «НДВ супермаркет недвижимости». По ее данным, это на 7,8% меньше, чем было в марте, и на 12,7%, чем год назад. Сильнее всего за последний месяц спрос упал в Подмосковье: там число сделок сократилось на 14,7%. А вот в годовом выражении больше просела Москва – количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве в старых границах города упало на 19,2%, отмечают в «НДВ супермаркет недвижимости». Данную тенденцию подтверждают и другие эксперты. По информации Est-a-Tet, в старой Москве продажи в апреле снизились на 8,1% за месяц и на 21,2% за год (до 239 500 кв. м). В Московской области за этот же период было реализовано 156 400 кв. м жилья в новостройках. Это на 16,2% меньше по сравнению с мартом этого года. К апрелю же прошлого года данный показатель сократился на 9,5%.