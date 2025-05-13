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Продажи новостроек в Московском регионе за последний месяц упали почти на 8%

Это связано в том числе с ростом цен на квартиры и отсутствием дешевой ипотеки
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле этого года в Московском регионе было продано 10 348 квартир, подсчитала компания «НДВ супермаркет недвижимости». По ее данным, это на 7,8% меньше, чем было в марте, и на 12,7%, чем год назад. Сильнее всего за последний месяц спрос упал в Подмосковье: там число сделок сократилось на 14,7%. А вот в годовом выражении больше просела Москва – количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве в старых границах города упало на 19,2%, отмечают в «НДВ супермаркет недвижимости». Данную тенденцию подтверждают и другие эксперты. По информации Est-a-Tet, в старой Москве продажи в апреле снизились на 8,1% за месяц и на 21,2% за год (до 239 500 кв. м). В Московской области за этот же период было реализовано 156 400 кв. м жилья в новостройках. Это на 16,2% меньше по сравнению с мартом этого года. К апрелю же прошлого года данный показатель сократился на 9,5%.

Относительно устойчивым спрос остается лишь в новой Москве, отмечают в «НДВ супермаркет недвижимости» и Est-a-Tet. Здесь в апреле было продано 2149 квартир площадью 96 700 кв. м. По сравнению с мартом это на 4,4% больше по числу ДДУ и на 2,9% – по объему проданной недвижимости. Однако в годовом выражении данный показатель все равно сократился на 6,2 и 6,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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