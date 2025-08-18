Bloomberg: YouTube хочет купить права на трансляцию церемонии вручения «Оскара»
Видеохостинг YouTube хочет получить права на трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар», пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Американская компания Google, которой принадлежит YouTube, уже запросила права на трансляцию «Оскара», сообщили источники. Традиционно премию показывают на телеканалах Disney и ABC. Их вытеснение стало бы громким заявлением со стороны видеохостинга и шоком для индустрии, пишет Bloomberg.
YouTube демонстрирует растущий интерес к прямым трансляциям, так как недавно уже приобрел возможность показывать воскресные матчи Национальной футбольной лиги (НФЛ) по специальной подписке, уточняет агентство. Издание заметило, что перенос «Оскара» на другой хостинг привлек бы внимание к шоу, которое теряет его с каждым годом больше и больше.
YouТube перестал быть доступен для пользователей в РФ летом 2024 г. Тогда его работа постепенно замедлялась. Российские власти объясняли это неполадками в работе серверов Google в стране, американская корпорация этого не подтверждала. Позже власти частично подтвердили, что замедление связано с невыполнением требований законодательства РФ.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин говорил, что YouTube будет разблокирован в России при восстановлении доступа к российским каналам.