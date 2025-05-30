Немкин назвал условия разблокировки YouTube

YouТube перестал быть доступен для пользователей в РФ летом 2024 г. Тогда его работа постепенно замедлялась. Российские власти объясняли это неполадками в работе серверов Google в стране, американская корпорация этого не подтверждала. Позже власти частично подтвердили, что замедление связано с невыполнением требований законодательства РФ.