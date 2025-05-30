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Немкин назвал условия разблокировки YouTube

Ведомости

YouTube будет разблокирован в России при восстановлении доступа к российским каналам. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего – разобраться со своим заброшенным оборудованием», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В частности, сервис должен оплатить накопленные штрафы, открыть официальное юридическое представительство в стране и восстановить доступ к заблокированным аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. По словам Немкина, в этом случае «речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства».

YouТube перестал быть доступен для пользователей в РФ летом 2024 г. Тогда его работа постепенно замедлялась. Российские власти объясняли это неполадками в работе серверов Google в стране, американская корпорация этого не подтверждала. Позже власти частично подтвердили, что замедление связано с невыполнением требований законодательства РФ.

17 марта конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский сообщил, что задолженность российского подразделения Google перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований по делу о банкротстве, составляет свыше 91,5 квинтиллиона (число с 20 нулями) руб.

Основанием для них стали судебные решения, которые обязывают Google разблокировать YouTube-каналы российских медиакомпаний. За неисполнение суды назначили неустойку (астрент), которая росла в геометрической прогрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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