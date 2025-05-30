Немкин назвал условия разблокировки YouTube
YouTube будет разблокирован в России при восстановлении доступа к российским каналам. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего – разобраться со своим заброшенным оборудованием», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В частности, сервис должен оплатить накопленные штрафы, открыть официальное юридическое представительство в стране и восстановить доступ к заблокированным аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. По словам Немкина, в этом случае «речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства».
YouТube перестал быть доступен для пользователей в РФ летом 2024 г. Тогда его работа постепенно замедлялась. Российские власти объясняли это неполадками в работе серверов Google в стране, американская корпорация этого не подтверждала. Позже власти частично подтвердили, что замедление связано с невыполнением требований законодательства РФ.
17 марта конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский сообщил, что задолженность российского подразделения Google перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований по делу о банкротстве, составляет свыше 91,5 квинтиллиона (число с 20 нулями) руб.
Основанием для них стали судебные решения, которые обязывают Google разблокировать YouTube-каналы российских медиакомпаний. За неисполнение суды назначили неустойку (астрент), которая росла в геометрической прогрессии.