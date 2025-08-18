Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ГД внесен законопроект о налоговых льготах за помощь участникам спецоперации

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу учитывать расходы на гуманитарную помощь участникам спецоперации при расчете налога по упрощенной системе (УСН). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Сейчас Налоговый кодекс не дает возможности засчитать благотворительные траты в расходы по схеме «доходы минус расходы». В результате предприниматели, закупая гуманитарную помощь, вынуждены платить налог и с этих сумм.

Поэтому предлагается расширить перечень затрат, учитываемых при определении налога по размера УСН. В него войдут безвозмездная передача денег и имущества в рамках помощи участникам спецоперации, гражданским лицам, пострадавшим от боевых действий, а также расходы на приобретение и передачу такого имущества.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мера поддерживается предпринимательским сообществом. Авторы инициативы считают, что она станет стимулом для благотворительной активности и повысит социальную ответственность бизнеса.

15 августа сообщалось о новых штрафах для работодателей, которые не выполняют квоты по трудоустройству участников спецоперации. Вологодская, Новгородская и Курская области вводят санкции с 1 сентября 2025 г., 1 января и 1 марта 2026 г. соответственно. Максимальный штраф составит 100 000 руб. для юрлиц, до 50 000 руб. для ИП и до 30 000 руб. для должностных лиц.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных