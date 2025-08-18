В ГД внесен законопроект о налоговых льготах за помощь участникам спецоперации

15 августа сообщалось о новых штрафах для работодателей, которые не выполняют квоты по трудоустройству участников спецоперации. Вологодская, Новгородская и Курская области вводят санкции с 1 сентября 2025 г., 1 января и 1 марта 2026 г. соответственно. Максимальный штраф составит 100 000 руб. для юрлиц, до 50 000 руб. для ИП и до 30 000 руб. для должностных лиц.