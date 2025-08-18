В ГД внесен законопроект о налоговых льготах за помощь участникам спецоперации
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу учитывать расходы на гуманитарную помощь участникам спецоперации при расчете налога по упрощенной системе (УСН). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Сейчас Налоговый кодекс не дает возможности засчитать благотворительные траты в расходы по схеме «доходы минус расходы». В результате предприниматели, закупая гуманитарную помощь, вынуждены платить налог и с этих сумм.
Поэтому предлагается расширить перечень затрат, учитываемых при определении налога по размера УСН. В него войдут безвозмездная передача денег и имущества в рамках помощи участникам спецоперации, гражданским лицам, пострадавшим от боевых действий, а также расходы на приобретение и передачу такого имущества.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что мера поддерживается предпринимательским сообществом. Авторы инициативы считают, что она станет стимулом для благотворительной активности и повысит социальную ответственность бизнеса.
15 августа сообщалось о новых штрафах для работодателей, которые не выполняют квоты по трудоустройству участников спецоперации. Вологодская, Новгородская и Курская области вводят санкции с 1 сентября 2025 г., 1 января и 1 марта 2026 г. соответственно. Максимальный штраф составит 100 000 руб. для юрлиц, до 50 000 руб. для ИП и до 30 000 руб. для должностных лиц.