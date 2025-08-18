Чернышенко: больше 18 млн детей пойдут в школы в России 1 сентября
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что 1 сентября более 18 млн детей пойдут в 40 000 школ по всей России. Среди них около 1,5 млн – первоклассники.
«В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы», – цитируют Чернышенко в Минпросвещения.
По словам вице-премьера, подготовка системы образования к новому учебному году идет по плану и полностью завершится к 29 августа.
Чернышенко также 18 августа сообщал, что правительство будет контролировать стоимость школьных наборов. К этому процессу подключены ФАС и Минпромторг. Кроме того, на «Госуслугах» запущен механизм обратной связи для родителей. Вице-премьер подчеркнул, что эта мера является новой, тогда как участие антимонопольной службы и Минпромторга в сезоне подготовки к школе практикуется ежегодно.