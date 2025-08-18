Чернышенко: больше 18 млн детей пойдут в школы в России 1 сентября

Чернышенко также 18 августа сообщал, что правительство будет контролировать стоимость школьных наборов. К этому процессу подключены ФАС и Минпромторг. Кроме того, на «Госуслугах» запущен механизм обратной связи для родителей. Вице-премьер подчеркнул, что эта мера является новой, тогда как участие антимонопольной службы и Минпромторга в сезоне подготовки к школе практикуется ежегодно.