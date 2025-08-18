Лукашенко призвал избавиться от тараканов в гостиницах для привлечения туристов

По данным Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) и онлайн-сервисов, у россиян растет спрос на поездки в Белоруссию. На майских праздниках республика уверенно заняла первые строчки среди зарубежных направлений по количеству бронирований номеров в отелях. К примеру, на OneTwoTrip количество заказов отелей в Белоруссии на период с 1 по 11 мая (в этом году выходные дни выпали на даты 1–4 и 10–11 мая) выросло на 45% год к году.