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Белоруссия стремится в лидеры по популярности поездок на майские выходные

Российских туристов привлекают недорогой отдых, шопинг и санатории
Денис Кузнецов
Osman Yunus Bekcan / Usplash
Osman Yunus Bekcan / Usplash

У россиян растет спрос на поездки в Белоруссию – на предстоящие майские праздники республика уверенно заняла первые строчки среди зарубежных направлений по количеству бронирований номеров в отелях. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) и онлайн-сервисов, опрошенных «Ведомостями».

На OneTwoTrip количество заказов отелей в Белоруссии на период с 1 по 11 мая (в этом году выходные дни выпали на даты 1–4 и 10–11 мая) выросло на 45% год к году, сообщила «Ведомостям» представитель сервиса Елена Шелехова. Представитель «Яндекс путешествий» рассказал, что запросов на поиск перелетов в Белоруссию стало больше на 74%, а количество забронированных через сервис номеров и апартаментов в отелях на эти даты выросло на 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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