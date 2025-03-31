Белоруссия стремится в лидеры по популярности поездок на майские выходные

На OneTwoTrip количество заказов отелей в Белоруссии на период с 1 по 11 мая (в этом году выходные дни выпали на даты 1–4 и 10–11 мая) выросло на 45% год к году, сообщила «Ведомостям» представитель сервиса Елена Шелехова. Представитель «Яндекс путешествий» рассказал, что запросов на поиск перелетов в Белоруссию стало больше на 74%, а количество забронированных через сервис номеров и апартаментов в отелях на эти даты выросло на 95%.