МВД: число уличных грабежей в России снизилось более чем на 30%
В России за январь – июль 2025 г. количество преступлений, совершенных на улицах, в парках и скверах, сократилось на 12,8%. Число уличных грабежей уменьшилось на 30,5%, разбоев – на 25,5%, краж – на 19,9%. Об этом сообщается в статистике МВД.
В ведомстве отметили, что за семь месяцев также снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (–22,3%), и деяний лицами с судимостью (–16,1%).
Количество IT-преступлений упало на 2,3%. При этом дистанционных краж стало меньше на 15,8%, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 29%.
Всего в стране зарегистрировано на 2,9% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
16 августа полиция сообщала о новой схеме мошенничества: злоумышленники подменяют контакты в телефонной книге с помощью файлов vcf, которые обычно используются для сохранения данных в адресную книгу. МВД предупреждало, что привычный инструмент обмена контактами превратился в способ подмены информации в устройствах жертв.