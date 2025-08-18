МВД: число уличных грабежей в России снизилось более чем на 30%

В России за январь – июль 2025 г. количество преступлений, совершенных на улицах, в парках и скверах, сократилось на 12,8%. Число уличных грабежей уменьшилось на 30,5%, разбоев – на 25,5%, краж – на 19,9%. Об этом сообщается в статистике МВД.