Метро на Таймс-сквер в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного предмета

17 августа в Бруклине произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и восемь получили ранения. По данным издания, инцидент случился в ресторане Taste of the City Lounge. Несколько пострадавших были доставлены в больницы, их состояние не раскрывается. Жертвами стрельбы стали трое мужчин.