Метро на Таймс-сквер в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного предмета
Пассажиров станции метро «Таймс-сквер» в Нью-Йорке эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета цилиндрической формы. Об этом сообщает New York Post.
Станция на 42-й улице, обслуживающая линии N, Q, R, W, 1, 2, 3, A, C и E, была закрыта в качестве меры предосторожности. На место направили саперное подразделение полиции.
Кроме того, Седьмая авеню между 42-й и 43-й Западными улицами была перекрыта для пешеходов и транспорта.
