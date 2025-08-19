Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 25

15 августа здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва. Изначально сообщалось о пяти погибших, ночью спасатели нашли еще четыре тела. К утру 16 августа это количество увеличилось до 11, а 18 августа выросло до 20. Семьям погибших в результате ЧП выплатят по 1 567 500 руб., сообщал губернатор региона Павел Малков.