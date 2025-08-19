Террористы убили в «Крокусе» двоих мужчин, пытавшихся им помешать

В документах отмечается, что один из свидетелей видел, как террорист перезаряжал оружие. В этот момент на него бросился мужчина в белой кофте, однако его застрелил другой боевик. На помощь ему побежал второй мужчина в черной кофте, но террористы расстреляли и его.