Террористы убили в «Крокусе» двоих мужчин, пытавшихся им помешать
Во время нападения на «Крокус сити холл» двое невооруженных мужчин попытались помешать террористам расстреливать людей, однако сами стали жертвами. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
В документах отмечается, что один из свидетелей видел, как террорист перезаряжал оружие. В этот момент на него бросился мужчина в белой кофте, однако его застрелил другой боевик. На помощь ему побежал второй мужчина в черной кофте, но террористы расстреляли и его.
«Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», – указано в протоколе допроса одного из посетителей.
Согласно материалам дела, этот свидетель пришел на концерт вместе с супругой. Во время атаки им удалось спрятаться под стойкой охраны, что спасло им жизнь.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли огонь по зрителям. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 получили ранения и травмы. Следственный комитет заявлял, что нападение было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
Суд по делу о теракте начался 4 августа в Мосгорсуде. На скамье подсудимых находятся четверо исполнителей и 15 их соучастников. Все обвиняемые будут оставаться под стражей до 7 января по решению Второго западного окружного военного суда.