В РФ осенью повысят оклады отдельным категориям бюджетников

Ведомости

С 1 октября на 7,6% будут увеличены оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее решение правительства принято 1 августа, сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин.

Повышение коснется сотрудников организаций, находящихся в ведении федеральных органов власти. Индексация затронет персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений, а также гражданский персонал воинских частей и иных структур, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

По словам Говырина, индексация основана на нормах Трудового кодекса, который обязывает учитывать рост потребительских цен. В госсекторе повышение производится централизованно. Индекс 7,6% установлен от оклада без учета компенсационных и стимулирующих выплат и направлен на компенсацию инфляции.

Повышение не распространяется на работников региональных и муниципальных учреждений. Их зарплаты могут быть проиндексированы только решением региональных или местных властей. Не касается оно и сотрудников частных организаций, где порядок изменения оплаты труда регулируется внутренними актами и коллективными договорами.

Говырин добавил, что Минобороны предложило с 1 октября увеличить денежное довольствие военнослужащих на 7,6%, однако пока согласован уровень индексации в 4,5%.

5 мая сообщалось, что Минэкономразвития прогнозировало рост средней зарплаты в России в полтора раза к 2028 г. По расчетам ведомства, в 2025 г. показатель составит 102 728 руб. (+16,8% год к году), в 2026 г. – 114 420 руб. (+11,4%), в 2027 г. – 123 880 руб. (+8,3%), а к концу прогнозного периода достигнет 132 940 руб. (+7,3%).

