В РФ осенью повысят оклады отдельным категориям бюджетников

5 мая сообщалось, что Минэкономразвития прогнозировало рост средней зарплаты в России в полтора раза к 2028 г. По расчетам ведомства, в 2025 г. показатель составит 102 728 руб. (+16,8% год к году), в 2026 г. – 114 420 руб. (+11,4%), в 2027 г. – 123 880 руб. (+8,3%), а к концу прогнозного периода достигнет 132 940 руб. (+7,3%).