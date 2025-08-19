Соцфонд: средняя пенсия по старости в России достигла 25 098 рублей
Средний размер пенсии по старости в России составляет 25 098 руб. в месяц по состоянию на 1 июля 2025 г., сообщили «РИА Новости» в системе Соцфонда.
Для работающих пенсионеров эта сумма находится на уровне 22 100 руб., для неработающих – 25 800 руб.
11 августа сообщалось, что с 1 сентября в России повысят выплаты трем категориям пенсионеров – тем, кто завершил трудовую деятельность в августе, инвалидам первой группы и гражданам, достигшим 80 лет.
Так, пенсионеры, отметившие 80-летие в августе, будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Если за ними оформлен уход, к выплате добавится 1314 руб. ежемесячно. В случае получения государственной пенсии размер надбавки составит 1377 руб.
Инвалидам первой группы с сентября также назначат двойной размер фиксированной части страховой пенсии. При наличии иждивенцев сумма увеличится на 2969 руб. 23 коп. на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Для граждан, прекративших работу в августе, будет произведен перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Он пройдет автоматически на основании поступивших данных.