Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей за нарушения при модернизации
Мировой суд в Москве назначил «Почте России» штраф в размере 230,6 млн руб. за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций на ремонт и модернизацию почтовых отделений. Об этом сообщили в Счетной палате, проводившей проверку.
Согласно условиям, «Почта России» должна была модернизировать не менее 1 282 отделений связи до конца 2023 г. и 773 отделения – до конца 2024 г. Однако, как показала проверка, на 1 января 2024 г. было обновлено только 767 объектов, а на 1 января 2025 г. – 664. При этом в отчетах, направленных в Минцифры, содержались недостоверные сведения о выполнении программы.
На основании выявленных нарушений было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП РФ (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций). Суд признал АО «Почта России» виновным и назначил штраф.
29 июля пользователи сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов «Почты России». Но компании позже заверили, что все системы функционируют в штатном режиме.