Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей за нарушения при модернизации

Согласно условиям, «Почта России» должна была модернизировать не менее 1 282 отделений связи до конца 2023 г. и 773 отделения – до конца 2024 г. Однако, как показала проверка, на 1 января 2024 г. было обновлено только 767 объектов, а на 1 января 2025 г. – 664. При этом в отчетах, направленных в Минцифры, содержались недостоверные сведения о выполнении программы.