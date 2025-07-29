«Почта России» сообщила о штатной работе своих сервисов
Сервисы «Почты России» работают штатно. Об этом сообщили в представительстве компании.
«Все ресурсы почты функционируют штатно. Сайт, мобильное приложение – все надежно, безопасно, под контролем», – говорится в сообщении.
О проблемах с доступом сообщили пользователи вечером 29 июля. Клиенты пожаловались на массовый сбой в работе почты, большинство жалоб поступило из Москвы (10%), еще 7% сообщений пришлось на Санкт-Петербург.
Сбой в работе «Почты России» совпал с проблемами с доступом к сервисам сети аптек «Столички». На сайте компании сообщалось, что недоступно бронирование и просмотр данных по программе лояльности.