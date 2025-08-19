Верховный суд отклонил кассационную жалобу по делу Беркович и Петрийчук

В июле 2024 г. суд признал их виновными в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима. Позднее, в декабре 2024 г., Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе смягчил им приговор. Срок наказания для Беркович сократили до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук до 5 лет и 9 месяцев.