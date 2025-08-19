Потерпевшими в деле основателя «Русагро» Мошковича признаны более 10 компаний

Указывается, что Мошкович и Басов нанесли материальный ущерб на сумму не менее 1 млрд руб. и «существенный вред правам юрлиц», который выражен в невыполнении обязательств перед ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ООО «Сингента», ООО «Борма», ООО «Отава», ООО «Росток», ООО «Синко трейд», ООО СП «Романовка», ООО СХП «Залесье», ООО СХП «Кармала», ООО СХП «Лозовское», ООО СХП «Раздольное», ООО СХП «Семеновское», ООО СХП «Степное», ООО СХП «Чесноковское», ИП Глава КФХ Агамирян С. Г. и другими независимыми кредиторами. Обязательства также не были выполнены перед УФНС России по Саратовской области на сумму свыше 1 млрд руб.