Потерпевшими в деле основателя «Русагро» Мошковича признаны более 10 компаний
Свыше 10 компаний признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова. Срок следствия по делу продлили до 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Указывается, что Мошкович и Басов нанесли материальный ущерб на сумму не менее 1 млрд руб. и «существенный вред правам юрлиц», который выражен в невыполнении обязательств перед ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ООО «Сингента», ООО «Борма», ООО «Отава», ООО «Росток», ООО «Синко трейд», ООО СП «Романовка», ООО СХП «Залесье», ООО СХП «Кармала», ООО СХП «Лозовское», ООО СХП «Раздольное», ООО СХП «Семеновское», ООО СХП «Степное», ООО СХП «Чесноковское», ИП Глава КФХ Агамирян С. Г. и другими независимыми кредиторами. Обязательства также не были выполнены перед УФНС России по Саратовской области на сумму свыше 1 млрд руб.
Прежде потерпевшими по делу признали «ЭФКО пищевые ингредиенты», компанию «Солпро» (Solpro Investments LTD) – владелец холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова и самого Бурова. Суммы их исковых требований к Мошковичу, Басову и иным лицам составляют 47,9 млрд руб. и 160,7 млн руб. соответственно.
25 июля ТАСС писал, что суд в Москве наложил обеспечительные меры на банковские счета Мошковича на общую сумму 3 млрд руб. в рамках дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
27 марта Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича. 20 мая следствие обвинило основателя «Русагро» в даче особо крупной взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ. 2