АТОР: россияне стали приобретать премиальные туры на 35% чаще

Ведомости

Спрос российских туристов на путевки премиального класса вырос на 35% с января по июль 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г., передает Ассоциация туроператоров России (АТОР. При этом в 2024 г. показатель в соответствующие месяцы рос на 45% год к году.

Как отметили аналитики, премиальными считаются туры стоимостью от $3000 за шесть ночей на двоих. Положительная динамика объясняется тем, что в России увеличилось количество людей со «свободными деньгами». Сами отели высокого класса тоже наращивают уровень доступности для клиентов. В Fun&Sun подсчитали, что сейчас около 18% заявок в организованном турпотоке – это премиум-сегмент.

Среди стран – лидеров по путевкам высокой стоимости из России аналитики назвали Турцию (48%), ОАЭ (34%), Египет (13%) и Мальдивы (1%). При этом за последний год эти доли стали распределяться иначе. Все страны, кроме Египта, потеряли свои проценты по этой категории, в то время как доля Египта выросла почти вдвое. Исследователи связали это с появлением соответствующих туристических объектов в стране, а также с тем, что туры в премиальные отели здесь до 30% дешевле, чем в ОАЭ и Турции.

По оценкам АТОР и Fun&Sun, в среднем россиянин, оплативший премиальный тур, находится в возрасте 41,4 года. Около 73-74% туристов этого уровня путешествуют с семьей. Пары занимают долю в 13-14%, а на третьей позиции в рейтинге те, кто ездят в туры компаниями и группами (9%). Путешествующих в одиночку обеспеченных туристов менее 5%.

1 августа в АТОР сообщали, что российский турпоток в Турцию планируется в размере 2,7 млн вместо прогнозируемых 3,1 млн человек. Июнь показал прирост турпотока из России всего на 1,8% в сравнении с июнем предыдущего года. Политика скидок от турецких отельеров в июле и августе – показатель не очень хорошей загрузки, отметили в ассоциации.

