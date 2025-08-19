АТОР: россияне стали приобретать премиальные туры на 35% чаще

Среди стран – лидеров по путевкам высокой стоимости из России аналитики назвали Турцию (48%), ОАЭ (34%), Египет (13%) и Мальдивы (1%). При этом за последний год эти доли стали распределяться иначе. Все страны, кроме Египта, потеряли свои проценты по этой категории, в то время как доля Египта выросла почти вдвое. Исследователи связали это с появлением соответствующих туристических объектов в стране, а также с тем, что туры в премиальные отели здесь до 30% дешевле, чем в ОАЭ и Турции.