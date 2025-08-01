АТОР: российских туристов в Турции будет 2,7 млн вместо прогнозируемых 3,1 млн
Российский турпоток в Турцию планируется в размере 2,7 млн вместо прогнозируемых 3,1 млн человек, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
Июнь показал прирост турпотока из России всего на 1,8% в сравнении с июнем предыдущего года. Политика скидок от турецких отельеров в июле и августе – показатель не очень хорошей загрузки, пишет АТОР.
В июне 66,8% туристов выбирали Анталью, 8% – города у Эгейского побережья. Стамбул представляет собой транзитный хаб для россиян, доля в турпотоке у этого города – 19,1%.
В АТОР отметили прирост на 11% туристов в Турции из Германии. У граждан Польши, Болгарии и Великобритании виден спад спроса на турецкие курорты.
Отели Турции снизили цены до уровня прошлого года из-за низкого спроса. В начале года владельцы турецких отелей подняли цены на 20-25%. Однако ближе к сезону начали снижать цены и предлагать скидки.
Кроме того, на фоне аномальной жары в Турции начались масштабные лесные пожары. Возгорания выжгли обширные территории, привели к эвакуациям и гибели 10 пожарных в центральной провинции Эскишехир.