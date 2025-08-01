Отели в Турции снизили цены до уровня прошлого года
Отели Турции снизили цены до уровня прошлого года из-за низкого спроса туристов из РФ, сообщили «РИА Новости» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«После повышения цен турецкими отельерами мы увидели спад со стороны наших туристов по направлению и переориентацию туристов на другие страны», – рассказал глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов.
В начале года владельцы турецких отелей подняли цены на 20-25%. Однако ближе к сезону начали снижать цены и предлагать скидки. Агафонов рассказал, что Турция стабильно пользуется спросом, однако туристы очень чувствительны к ценовой политике местных курортов.
На фоне аномальной жары в Турции начались масштабные лесные пожары. Возгорания выжгли обширные территории, привели к эвакуациям и гибели 10 пожарных в центральной провинции Эскишехир. 27 июля РСТ заявлял, что россияне отдыхают в Турции в обычном режиме, людей не эвакуируют из-за пожаров. В случае чрезвычайной ситуации туристов оперативно доставят в безопасные места, заверил союз.