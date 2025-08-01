Отели в Турции снизили цены до уровня прошлого года

На фоне аномальной жары в Турции начались масштабные лесные пожары. Возгорания выжгли обширные территории, привели к эвакуациям и гибели 10 пожарных в центральной провинции Эскишехир. 27 июля РСТ заявлял, что россияне отдыхают в Турции в обычном режиме, людей не эвакуируют из-за пожаров. В случае чрезвычайной ситуации туристов оперативно доставят в безопасные места, заверил союз.