РСТ: эвакуации российских туристов на фоне пожаров в Турции нет

Масштабные лесные пожары начались в Турции на фоне аномальной жары. Возгорания выжгли обширные территории, привели к эвакуациям и гибели 10 пожарных в центральной провинции Эскишехир. 27 июля также стало известно, что один из пожарных, тушивших пожар в Бурсе, скончался от сердечного приступа.