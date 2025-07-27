РСТ: эвакуации российских туристов на фоне пожаров в Турции нет
Россияне отдыхают в Турции в обычном режиме, людей не эвакуируют из-за пожаров, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Там отметили, что у Турции есть опыт борьбы с крупными пожарами и в случае чрезвычайной ситуации туристов оперативно доставят в безопасные места.
«На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях. РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей», – приводит заявление союза «РИА Новости».
Масштабные лесные пожары начались в Турции на фоне аномальной жары. Возгорания выжгли обширные территории, привели к эвакуациям и гибели 10 пожарных в центральной провинции Эскишехир. 27 июля также стало известно, что один из пожарных, тушивших пожар в Бурсе, скончался от сердечного приступа.