ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

12 августа стало известно, что ФАС обнаружила картель при закупках химических веществ, предназначенных для водоочистки, на сумму свыше 4,6 млрд руб. Ведомство подозревает участников рынка в сговоре с целью искусственного завышения цен в ходе торгов. Признаки правонарушения были выявлены на тендерах для предприятий водоснабжения в 23 регионах. Среди них Москва, республика Татарстан и Краснодарский край.