ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд руб. Ведомство возбудило дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «о защите конкуренции» (повышение, снижение или поддержание цен на торгах) в отношении «Огис трейд» и «Торговый дом «Эмса». Об этом «Ведомостям» сообщили в ФАС.
Ведомство подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. ФАС обнаружила признаки нарушения в семи регионах РФ. По предварительным данным, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 1 574 360 370 руб.
В случае, если будет установлена вина организаций, им грозят оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ – для юридических лиц максимальный штраф составляет от одной сотой до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение.
12 августа стало известно, что ФАС обнаружила картель при закупках химических веществ, предназначенных для водоочистки, на сумму свыше 4,6 млрд руб. Ведомство подозревает участников рынка в сговоре с целью искусственного завышения цен в ходе торгов. Признаки правонарушения были выявлены на тендерах для предприятий водоснабжения в 23 регионах. Среди них Москва, республика Татарстан и Краснодарский край.