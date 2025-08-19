АКОРТ: наборы товаров для школьников подешевели на 18%

В рамках исследования в АКОРТ учитывали канцтовары, форму для школы, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак. В форму при этом вошли рубашка, брюки, носки и ботинки для мальчиков. Для девочек посчитали стоимость блузки, сарафана, колготок и туфель. Снижение цен в сравнении с августом 2024 г. составило 16% и 20% соответственно. При этом в торговых сетях этот набор покупать втрое выгоднее, чем в среднем по стране.