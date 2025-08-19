АКОРТ: наборы товаров для школьников подешевели на 18%
Минимальная цена, за которую в российских торговых сетях в преддверии учебного года продают школьные наборы, снизилась в среднем на 18% в 2025 г. в сравнении с 2024 г., сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как подсчитали аналитики, стоимость составила 5228 руб. для мальчика и 4768 руб. – для девочки.
В рамках исследования в АКОРТ учитывали канцтовары, форму для школы, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак. В форму при этом вошли рубашка, брюки, носки и ботинки для мальчиков. Для девочек посчитали стоимость блузки, сарафана, колготок и туфель. Снижение цен в сравнении с августом 2024 г. составило 16% и 20% соответственно. При этом в торговых сетях этот набор покупать втрое выгоднее, чем в среднем по стране.
«В 2025 г. крупные ритейлеры увеличили инвестиции в снижение цен на канцелярские принадлежности, одежду и обувь для школы до исторического минимума за последние три года, несмотря на инфляцию», – отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
Больше всего сократилась стоимость одежды, например, минимальная цена брюк из хлопка для мальчиков за год снизилась на 38% и достигла 850 руб. Цена блузки из хлопка для девочки – на 67%, до 574 руб.
18 августа зампред правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что в России контролируется стоимость на школьные наборы в преддверии учебного года. По его словам, кабмин подключил к этому процессу Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минпромторг. Кроме того, Минцифры организовало на «Госуслугах» процесс получения обратной связи от родителей.