Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

АКОРТ: наборы товаров для школьников подешевели на 18%

Ведомости

Минимальная цена, за которую в российских торговых сетях в преддверии учебного года продают школьные наборы, снизилась в среднем на 18% в 2025 г. в сравнении с 2024 г., сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Как подсчитали аналитики, стоимость составила 5228 руб. для мальчика и 4768 руб. – для девочки.

В рамках исследования в АКОРТ учитывали канцтовары, форму для школы, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак. В форму при этом вошли рубашка, брюки, носки и ботинки для мальчиков. Для девочек посчитали стоимость блузки, сарафана, колготок и туфель. Снижение цен в сравнении с августом 2024 г. составило 16% и 20% соответственно. При этом в торговых сетях этот набор покупать втрое выгоднее, чем в среднем по стране.

«В 2025 г. крупные ритейлеры увеличили инвестиции в снижение цен на канцелярские принадлежности, одежду и обувь для школы до исторического минимума за последние три года, несмотря на инфляцию», – отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Больше всего сократилась стоимость одежды, например, минимальная цена брюк из хлопка для мальчиков за год снизилась на 38% и достигла 850 руб. Цена блузки из хлопка для девочки – на 67%, до 574 руб.

18 августа зампред правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что в России контролируется стоимость на школьные наборы в преддверии учебного года. По его словам, кабмин подключил к этому процессу Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минпромторг. Кроме того, Минцифры организовало на «Госуслугах» процесс получения обратной связи от родителей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных