Блогер Ефремов перевел деньги экстремистской организации до февраля 2022 года

Блогера и создателя бренда кроссовок Nikita Efremov Никиту Ефремова обвинили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за то, что он перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Об сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.