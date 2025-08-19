Блогер Ефремов перевел деньги экстремистской организации до февраля 2022 года
Блогера и создателя бренда кроссовок Nikita Efremov Никиту Ефремова обвинили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) за то, что он перевел деньги запрещенной экстремистской организации в период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. Об сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
По версии следствия, Ефремов перевел средства, находясь в Москве и Московской области, при этом являясь противником действующих органов власти РФ, сообщили в ведомстве.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы 19 августа сообщили, что СК предъявил Ефремову обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Останкинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.