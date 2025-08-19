Аксенов: пытавшиеся подорвать Крымский мост везли 130 кг взрывчатки
Террористы, пытавшиеся взорвать Крымский мост, перевозили в авто 130 кг взрывчатки, замаскированной под батарею. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24». Трансляция велась на его странице в соцсети «В контакте».
Взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. По словам Аксенова, автомобиль успел пересечь границы ряда европейских стран, прежде чем был обезврежен российскими спецслужбами.
Глава Крыма обратился к туристам с просьбой отнестись с пониманием к усиленным мерам безопасности на подходах к мосту, подчеркнув, что они необходимы.
Аксенов также рассказал, что в 2024 г. сотрудники украинских спецслужб четырежды пытались совершить на него покушение. Он заявил, что задачи по его устранению «противник со своих исполнителей не снимал», и выразил благодарность ФСБ за предотвращение этих попыток.
18 августа сообщалось, что ФСБ пресекла теракт на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. По данным ЦОС, машина с СВУ прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Заминированный автомобиль пересек границу России и Грузии через пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем его планировалось переправить в Краснодарский край с помощью частного перевозчика. Там машину должен был забрать другой водитель, который, не подозревая об угрозе, мог стать невольным смертником, направившись в Крым по мосту. По версии следствия, киевские власти пытались использовать «втемную» ничего не подозревавшего человека. Возбуждено уголовное дело.
В ФСБ уточняли, что это уже вторая попытка украинских спецслужб использовать автомобили с крупными партиями взрывчатки для диверсии на Крымском мосту в 2025 г. 2 апреля на белорусско-польской границе Союзного государства был задержан микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки, предназначенной для аналогичного теракта.