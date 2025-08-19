Аксенов: пытавшиеся подорвать Крымский мост везли 130 кг взрывчатки

18 августа сообщалось, что ФСБ пресекла теракт на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. По данным ЦОС, машина с СВУ прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Заминированный автомобиль пересек границу России и Грузии через пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем его планировалось переправить в Краснодарский край с помощью частного перевозчика. Там машину должен был забрать другой водитель, который, не подозревая об угрозе, мог стать невольным смертником, направившись в Крым по мосту. По версии следствия, киевские власти пытались использовать «втемную» ничего не подозревавшего человека. Возбуждено уголовное дело.