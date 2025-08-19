Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Аксенов: пытавшиеся подорвать Крымский мост везли 130 кг взрывчатки

Ведомости

Террористы, пытавшиеся взорвать Крымский мост, перевозили в авто 130 кг взрывчатки, замаскированной под батарею. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24». Трансляция велась на его странице в соцсети «В контакте».

Взрывчатку обнаружили сотрудники ФСБ. По словам Аксенова, автомобиль успел пересечь границы ряда европейских стран, прежде чем был обезврежен российскими спецслужбами.

Глава Крыма обратился к туристам с просьбой отнестись с пониманием к усиленным мерам безопасности на подходах к мосту, подчеркнув, что они необходимы.

Аксенов также рассказал, что в 2024 г. сотрудники украинских спецслужб четырежды пытались совершить на него покушение. Он заявил, что задачи по его устранению «противник со своих исполнителей не снимал», и выразил благодарность ФСБ за предотвращение этих попыток.

18 августа сообщалось, что ФСБ пресекла теракт на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. По данным ЦОС, машина с СВУ прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. Заминированный автомобиль пересек границу России и Грузии через пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем его планировалось переправить в Краснодарский край с помощью частного перевозчика. Там машину должен был забрать другой водитель, который, не подозревая об угрозе, мог стать невольным смертником, направившись в Крым по мосту. По версии следствия, киевские власти пытались использовать «втемную» ничего не подозревавшего человека. Возбуждено уголовное дело.

В ФСБ уточняли, что это уже вторая попытка украинских спецслужб использовать автомобили с крупными партиями взрывчатки для диверсии на Крымском мосту в 2025 г. 2 апреля на белорусско-польской границе Союзного государства был задержан микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки, предназначенной для аналогичного теракта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных