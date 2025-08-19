Россияне получили возможность заключать договор аренды на «Госуслугах»
На «Госуслугах» появилась функция, позволяющая заключить договор аренды, сообщили в Минцифры. Сейчас она доступна на сервисе «Циан», но ведомство планирует распространить ее и на другие платформы.
«Снять или сдать квартиру становится все проще и безопаснее. Теперь подписать договор найма можно с помощью «Госуслуг», – говорится в публикации Минцифры.
В ведомстве объяснили, что при использовании новой функции портала заполнить документ можно онлайн, не встречаясь лично с другой стороной сделки. Кроме того, это позволяет быть уверенным, что договор заключают реальные люди, их документы верифицированы сервисом, как и их право собственности на недвижимость. Сразу после совершения сделки у пользователя есть возможность оформить временную регистрацию, что Минцифры тоже называет преимуществом.
11 августа в Росреестре сообщали, что граждане РФ отправили 738 000 заявлений о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника за первые шесть месяцев 2025 г., что превышает показатель за тот же период 2024 г. более чем в два раза. Положительную динамику показывает также количество заявлений, поданных в электронном виде, в том числе на «Госуслугах».