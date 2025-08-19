Россияне получили возможность заключать договор аренды на «Госуслугах»

В ведомстве объяснили, что при использовании новой функции портала заполнить документ можно онлайн, не встречаясь лично с другой стороной сделки. Кроме того, это позволяет быть уверенным, что договор заключают реальные люди, их документы верифицированы сервисом, как и их право собственности на недвижимость. Сразу после совершения сделки у пользователя есть возможность оформить временную регистрацию, что Минцифры тоже называет преимуществом.