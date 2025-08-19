Суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу до 25 ноября
Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями до 25 ноября. На такой же срок продлили арест бывшему гендиректору компании Максиму Басову.
В ходе судебного заседания защита основателя «Русагро» просила приобщить к делу документы о его нынешнем состоянии здоровья. В связи с ухудшением самочувствия Мошковича его адвокаты просили суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а также внести за него залог в размере 1 млрд руб.
На заседании стало известно, что в рамках уголовного дела против основателя «Русагро» теперь 17 потерпевших лиц.
Адвокаты Мошковича и Басова сообщили, что намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
О задержании Мошковича стало известно 26 марта. Основатель «Русагро» и бывший гендиректор компании обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты».
ТАСС со ссылкой на материалы дела 19 августа сообщал, что свыше 10 компаний были признаны потерпевшими по делу Мошковича и Басова. Срок следствия по делу продлили до 25 ноября.