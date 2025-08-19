Суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу до 25 ноября

В ходе судебного заседания защита основателя «Русагро» просила приобщить к делу документы о его нынешнем состоянии здоровья. В связи с ухудшением самочувствия Мошковича его адвокаты просили суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а также внести за него залог в размере 1 млрд руб.