«Аэрофлот» перевез 17 800 пассажиров из Москвы в Геленджик и обратно за месяц
«Аэрофлот» обслужил 17 800 пассажиров на рейсах Москва – Геленджик и в обратном направлении за месяц после того, как между городами возобновили авиасообщение, сообщила пресс-служба компании.
В «Аэрофлоте» напомнили, что первый рейс состоялся 18 июля. В среднем занятость кресел достигла 96% в полетах между Москвой и российским курортом. Представители компании рассказали, что на этом маршруте используются лайнеры Airbus A320/321. Сначала рейсы проходили ежедневно по одному разу.
С 1 августа самолеты начали летать по два раза в день, что в компании объяснили повышенным спросом. Далее «Аэрофлот» наметил такие планы: «С 8 августа по 12 октября – три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября – два рейса в сутки». Аэропорт до возобновления сообщения был закрыт с 2022 г. из-за начала боевых действий на Украине.
Группа «Аэрофлот» также сообщила, что с января по июль перевезла 31,6 млн пассажиров, что на 1,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 г. На внутренних направлениях перевезено 24,2 млн пассажиров, на международных линиях – 7,4 млн. Пассажирооборот вырос на 3,2%.