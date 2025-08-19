«Аэрофлот» перевез 17 800 пассажиров из Москвы в Геленджик и обратно за месяц

С 1 августа самолеты начали летать по два раза в день, что в компании объяснили повышенным спросом. Далее «Аэрофлот» наметил такие планы: «С 8 августа по 12 октября – три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября – два рейса в сутки». Аэропорт до возобновления сообщения был закрыт с 2022 г. из-за начала боевых действий на Украине.