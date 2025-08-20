В ГД хотят открыть для мотоциклов и транспорта с инвалидами выделенную полосу

По его мнению, мопеды и мотоциклы должны также иметь возможность двигаться по выделенной полосе, и это позволит снизить аварийность на дорогах с их участием. Сейчас это водители этих видов транспорта должны «лавировать в плотном потоке», что провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Законопроект освобождает всех перечисленных участников движения от административной ответственности за проезд по «выделенке».