В ГД хотят открыть для мотоциклов и транспорта с инвалидами выделенную полосу
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил в правительство для получения отзыва инициативу, согласно которой движение мотоциклов, мопедов и транспорта, который перевозит инвалидов, будет доступно по выделенной полосе, рассказал он в Telegram-канале. К этому списку добавится и транспорт с детьми с ограниченными возможностями.
«Длительное нахождение в пробках далеко не самым лучшим образом сказывается на настроении и состоянии здоровья инвалидов. Поэтому допуск перевозящих их авто на "выделенку" – это объективная необходимость», – пояснил Нилов.
По его мнению, мопеды и мотоциклы должны также иметь возможность двигаться по выделенной полосе, и это позволит снизить аварийность на дорогах с их участием. Сейчас это водители этих видов транспорта должны «лавировать в плотном потоке», что провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Законопроект освобождает всех перечисленных участников движения от административной ответственности за проезд по «выделенке».
13 августа стало известно, что депутаты, в числе которых Нилов, Нина Останина и Яна Лантратова, внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать проезд по платным дорогам бесплатным для участников спецоперации и ветеранов боевых действий, имеющих трех и более детей.