Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ГД хотят открыть для мотоциклов и транспорта с инвалидами выделенную полосу

Ведомости

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил в правительство для получения отзыва инициативу, согласно которой движение мотоциклов, мопедов и транспорта, который перевозит инвалидов, будет доступно по выделенной полосе, рассказал он в Telegram-канале. К этому списку добавится и транспорт с детьми с ограниченными возможностями.

«Длительное нахождение в пробках далеко не самым лучшим образом сказывается на настроении и состоянии здоровья инвалидов. Поэтому допуск перевозящих их авто на "выделенку" – это объективная необходимость», – пояснил Нилов.

По его мнению, мопеды и мотоциклы должны также иметь возможность двигаться по выделенной полосе, и это позволит снизить аварийность на дорогах с их участием. Сейчас это водители этих видов транспорта должны «лавировать в плотном потоке», что провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Законопроект освобождает всех перечисленных участников движения от административной ответственности за проезд по «выделенке».

13 августа стало известно, что депутаты, в числе которых Нилов, Нина Останина и Яна Лантратова, внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать проезд по платным дорогам бесплатным для участников спецоперации и ветеранов боевых действий, имеющих трех и более детей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных