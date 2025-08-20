Володин: закон о знании русского языка сократил число детей мигрантов в школах

В Калужской области 55 детей иностранных граждан из 91 не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской – 53 из 66, в Тульской – 32 из 62, в Республике Коми – 11 из 14 и в Крыму – 4 из 10. В Татарстане каждый десятый ребенок не сдал тест. Володин сообщает, что такая статистика связана с неполнотой или недостоверностью документов мигрантов, в том числе с отсутствием подтверждения законного пребывания в России и неудовлетворительными результатами прохождения тестирования на знание русского языка.