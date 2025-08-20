Газета
Главная / Общество /

Володин: закон о знании русского языка сократил число детей мигрантов в школах

Ведомости

После принятия закона о необходимости знания русского языка для детей мигрантов в школах их число в начальных и средних классах сократилось, сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В качестве примера он привел Нижегородскую область, где количество заявлений на прием в школу от мигрантов снизилось почти в 10 раз, и Воронежскую область, где показатель упал в семь раз.

В Калужской области 55 детей иностранных граждан из 91 не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской – 53 из 66, в Тульской – 32 из 62, в Республике Коми – 11 из 14 и в Крыму – 4 из 10. В Татарстане каждый десятый ребенок не сдал тест. Володин сообщает, что такая статистика связана с неполнотой или недостоверностью документов мигрантов, в том числе с отсутствием подтверждения законного пребывания в России и неудовлетворительными результатами прохождения тестирования на знание русского языка.

Володин напомнил, что в 2026 г. заработает система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образования и МВД. «Что будет способствовать повышению эффективности учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране», – написал спикер нижней палаты парламента.

Днем ранее Володин сообщал, что в первом полугодии 2025 г. показатель пресеченных фактов нарушения мигрантами правил въезда в Россию и режима пребывания вырос на 27,9%. По его данным, в указанный период из России было депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем годом ранее, а у 791 человека было прекращено приобретенное гражданство России.

