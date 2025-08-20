СК завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова
Следственные действия по уголовному делу в отношении экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова завершены, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Его обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Сейчас бывший военный чиновник заключен под стражу. Его имущество на сумму свыше 100 млн руб. также арестовано. По месту жительства Попова были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
По данным следствия, Попов вместе с замначальника главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславом Ахмедовым похитили многомиллионную сумму из бюджета за 2022-2024 гг. Они использовали ложную документацию о якобы выполненных работах по строительству в парке.
Кроме того, в период с 2014 по 2024 г. Попов предоставлял покровительство гендиректору ОАО «Бамстройпуть». За это он получил взятку общей суммой в 45 млн руб. По версии следствия, обвиняемый также занимался незаконным трудоустройством и увольнением работников «Патриота», причинив государству ущерб на сумму более 8 млн руб.
15 августа Ахмедова приговорили к пяти годам лишения свободы. В июле осудили и Шестерова, который получил шесть лет колонии за хищение бюджетных средств. В общей сложности группа украла 30 млн руб.