СК завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова

Кроме того, в период с 2014 по 2024 г. Попов предоставлял покровительство гендиректору ОАО «Бамстройпуть». За это он получил взятку общей суммой в 45 млн руб. По версии следствия, обвиняемый также занимался незаконным трудоустройством и увольнением работников «Патриота», причинив государству ущерб на сумму более 8 млн руб.