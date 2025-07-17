Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Генерала Шестерова осудили на 6 лет колонии за хищение госсредств

Ведомости

Экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров приговорен к шести годам колонии и штрафу за махинации при строительстве парка «Патриот», сообщает ТАСС.

«Признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок наказания в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 500 000 руб.», – гласит приговор суда.

Также Одинцовский гарнизонный суд взыскал с Шестерова более 24 млн руб. за хищения и лишил воинского чина.

8 июля в суд были направлены дела о хищении более 25 млн руб. парка «Патриот».

По данным следствия, с 2022 по 2024 г. экс-заместитель министра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, предоставляя недостоверную информацию об итогах строительных проектов в документах парка «Патриот», присвоили свыше 25 млн руб. Совершенные ими действия нанесли весомый ущерб Министерству обороны.

В общей сложности Попов, Шестеров, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных