Генерала Шестерова осудили на 6 лет колонии за хищение госсредств
Экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров приговорен к шести годам колонии и штрафу за махинации при строительстве парка «Патриот», сообщает ТАСС.
«Признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок наказания в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 500 000 руб.», – гласит приговор суда.
Также Одинцовский гарнизонный суд взыскал с Шестерова более 24 млн руб. за хищения и лишил воинского чина.
По данным следствия, с 2022 по 2024 г. экс-заместитель министра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, предоставляя недостоверную информацию об итогах строительных проектов в документах парка «Патриот», присвоили свыше 25 млн руб. Совершенные ими действия нанесли весомый ущерб Министерству обороны.
В общей сложности Попов, Шестеров, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб.