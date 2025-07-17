Генерала Шестерова осудили на 6 лет колонии за хищение госсредств

«Признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок наказания в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 500 000 руб.», – гласит приговор суда.