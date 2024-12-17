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Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях до 22 марта

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу армии запаса Павлу Попову до 22 марта 2025 г. Об этом сообщило «РИА Новости».

Попов был арестован 29 августа. Экс-замминистра обороны вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину он не признает.

По данным Следственного комитета, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг., действуя совместно с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны генералом-майором Владимиром Шестеровым. Как полагает ведомство, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ и поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка.

В общей сложности Попов, Шестеров, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. 13 сентября СК РФ сообщил, что на счетах Попова нашли более 30 млн руб. Кроме того, арестовано имущество Шестерова и Ахмедова на общую сумму более 60 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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