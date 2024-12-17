Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях до 22 марта
235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу армии запаса Павлу Попову до 22 марта 2025 г. Об этом сообщило «РИА Новости».
Попов был арестован 29 августа. Экс-замминистра обороны вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину он не признает.
По данным Следственного комитета, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг., действуя совместно с директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны генералом-майором Владимиром Шестеровым. Как полагает ведомство, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ и поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка.
В общей сложности Попов, Шестеров, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. 13 сентября СК РФ сообщил, что на счетах Попова нашли более 30 млн руб. Кроме того, арестовано имущество Шестерова и Ахмедова на общую сумму более 60 млн руб.