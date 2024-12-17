Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях до 22 марта

В общей сложности Попов, Шестеров, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. 13 сентября СК РФ сообщил, что на счетах Попова нашли более 30 млн руб. Кроме того, арестовано имущество Шестерова и Ахмедова на общую сумму более 60 млн руб.