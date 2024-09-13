На счетах экс-замминистра обороны Попова нашли более 30 млн рублей

По данным СК, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг., действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Как полагает ведомство, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка.