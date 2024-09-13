На счетах экс-замминистра обороны Попова нашли более 30 млн рублей
На счетах бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии запаса Павла Попова нашли более 30 млн руб., на них наложен арест. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Кроме того, арестовано имущество заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн руб.
В СК уточнили, что расследование дела продолжается.
Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на два месяца. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-замминистра грозит до 10 лет лишения свободы. Вину он не признает.
По данным СК, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг., действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Как полагает ведомство, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка.
В общей сложности Попов, Шестеров, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.