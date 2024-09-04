СК: бывший замминистра обороны Попов обвиняется в хищении более 30 млн рублей
Бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии запаса Павлу Попову предъявлено обвинение в хищении более 30 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Следствием установлено, что Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием и с использованием служебного положения похитили 30 млн руб. Деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.
«Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», – добавила Петренко.
Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на два месяца. Тогда Петренко сообщала, что фигурант обогащался за счет «Патриота» в 2021-2024 гг. Кроме того, как полагает СК, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. 30 августа агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщило, что по уголовному делу следователи допросили супругу и двух сыновей фигуранта.
Попов – далеко не первый из числа бывших и действующих сотрудников Минобороны РФ, против кого было возбуждено уголовное дело за последние несколько месяцев. 3 сентября в СК сообщали, что заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Военный суд Москвы отправил его под арест до 2 ноября.