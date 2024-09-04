СК: бывший замминистра обороны Попов обвиняется в хищении более 30 млн рублей

Военный суд в Москве арестовал Попова 29 августа на два месяца. Тогда Петренко сообщала, что фигурант обогащался за счет «Патриота» в 2021-2024 гг. Кроме того, как полагает СК, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. 30 августа агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщило, что по уголовному делу следователи допросили супругу и двух сыновей фигуранта.