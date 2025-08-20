В Госдуму внесли законопроект о бесплатном питании в школах
В Госдуму внесен законопроект о бесплатном двухразовом питании для всех российских школьников. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.
По словам депутата, в стране обучаются более 18 млн школьников, у многих из них выявлены хронические заболевания. Одной из причин этого он назвал отсутствие регулярного питания.
«Наш законопроект – это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране», – заявил Гусев.
Сейчас бесплатное горячее питание один раз в день предоставляется ученикам с 1-го по 4-й классы, а также детям из многодетных семей, сиротам и школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Остальные учащиеся оплачивают питание.
18 августа стало известно, что Минпросвещения утвердило новые нормы учебной нагрузки с 1 сентября. Для первоклассников она составит от 620 до 653 часов в год, для 2-4-х классов – 782–884 часа. В 5 классе предусмотрено от 986 до 1088 учебных часов, в 6-ом – от 1020 до 1122, в 7-ом – от 1088 до 1190, в 8-9-ом классах – от 1122 до 1224. Учебные периоды будут варьироваться в зависимости от федеральных образовательных планов.