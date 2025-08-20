В Госдуму внесли законопроект о бесплатном питании в школах

18 августа стало известно, что Минпросвещения утвердило новые нормы учебной нагрузки с 1 сентября. Для первоклассников она составит от 620 до 653 часов в год, для 2-4-х классов – 782–884 часа. В 5 классе предусмотрено от 986 до 1088 учебных часов, в 6-ом – от 1020 до 1122, в 7-ом – от 1088 до 1190, в 8-9-ом классах – от 1122 до 1224. Учебные периоды будут варьироваться в зависимости от федеральных образовательных планов.