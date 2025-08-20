Газета
Главная / Общество /

Книги о спецоперации вошли в список для внеклассного чтения Минпросвещения

Ведомости

Минпросвещения России подготовило список современных патриотических книг, рекомендованных для внеклассного чтения к началу нового учебного года. В перечне – книги, посвященные проведению Россией спецоперации на Украине и ситуации на Донбассе, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Список разделен на несколько тем: «О родной земле», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Za наших». Рекомендации рассчитаны на школьников с первого по четвертый, с пятого по девятый, и с 10 по 11 классы. В частности, в раздел для старшеклассников включены книги помощника президента РФ Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1939 – 1945» и писателя Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

В перечне также можно найти книги Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» и Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества».

Максим Стулов / Ведомости
Министерство просвещения Российской Федерации

В начале июня ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков сообщил ТАСС, что с 2026 г. предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для изучения в школах. Его будут преподавать ученикам пятых, шестых и седьмых классов.

