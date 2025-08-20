Книги о спецоперации вошли в список для внеклассного чтения Минпросвещения

Список разделен на несколько тем: «О родной земле», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Za наших». Рекомендации рассчитаны на школьников с первого по четвертый, с пятого по девятый, и с 10 по 11 классы. В частности, в раздел для старшеклассников включены книги помощника президента РФ Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1939 – 1945» и писателя Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».