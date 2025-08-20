С сентября пособия по беременности и родам студенткам начнет выплачивать Соцфонд
С 1 сентября Социальный фонд России возьмет на себя выплату пособий по беременности и родам для студенток. Об этом сообщили в ведомстве.
Нововведение коснется девушек, обучающихся очно в колледжах, вузах, научных организациях и учреждениях дополнительного профобразования, вне зависимости от формы обучения – бюджетной или платной.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ. Решение о назначении выплат фонд примет в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и документов. В отдельных случаях срок может быть продлен до 20 рабочих дней. После назначения средства поступят на счет студентки в течение пяти рабочих дней.
В ведомстве пояснили, что заявления студенток, которые были поданы до 1 сентября, рассматриваются образовательными учреждениями.
8 июля Госдума одобрила закон об увеличении пособия для беременных студенток. Теперь его размер будет равен 100% регионального прожиточного минимума независимо от получения стипендии. До этого студентки получали выплату по размеру стипендии за 140 дней отпуска по беременности и родам – до 23 333 руб. После вступления закона в силу средний размер пособия увеличится до 90 202 руб.