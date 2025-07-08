Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении пособия беременным студенткам
Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на увеличение пособия по беременности для студенток. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Размер выплат будет доведен до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает студентка стипендию или нет. Инициатива была внесена правительством РФ 23 мая.
На данный момент беременные студентки получают пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет до 23 333 руб. за весь период отпуска по беременности и родам. После вступления закона в силу средний размер выплат возрастет до 90 202 руб.
Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 г. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность поддержки будущих матерей и молодых семей с детьми.
«Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа», – пояснил он.