Общая сумма пособий для беременных студенток вырастет до 90 000 рублей
Сумма пособия по беременности и родам для студенток за время декретного отпуска увеличится в несколько раз и составит 90 000 руб. в среднем по России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он напомнил, что на заседании Государственного совета президент РФ Владимир Путин указал, что нужно уделять особое внимание будущим мамам из числа студенток. Глава государства поручил увеличить им пособие по беременности и родам. Правительство разработало необходимые изменения в законодательство.
Согласно поправкам, размер выплаты предлагается рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии. Точный размер пособия будет зависеть от субъекта страны. Предоставлять поддержку начнут за счет федерального бюджета будущим мамам, которые обучаются в очной форме в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и в научных организациях.
Мишустин добавил, что рассчитывает, что после внесения в Госдуму законопроект оперативно пройдет все процедуры и вступит в силу с начала нового учебного года.
19 мая «Ведомости» писали, что размер пособий по беременности и родам студенткам вузов, колледжей и техникумов вырастет до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Соответствующие поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.
Законопроект согласован с Минфином, Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минюстом, Социальным фондом России (СФР) и другими ведомствами. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.